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'Sen olsan bari' şarkısı çalındı Fenerbahçeliler çıldırdı

Fenerbahçe-Banvit maçında 'Sen olsan bari' şarkısı çalındı sarı lacivertli taraftarlar çıldırdı.

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Fenerbahçe ile Banvit arasında oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde salon hoparlöründen Aleyna Tilki'nin 'Sen olsan bari' karşısı çalındı.

Sarı-Lacivertli taraftarlar şarkıyı ıslıkla protesto etti. Bu şarkı, Galatasaray'da Gomis gol attığında TT Arena'da çalınıyordu.

Bafetimbi Gomis'in bu parçayı çok sevdiği ve dans ederken ortaya çıkan görüntüleri sonrası böyle bir karar alındığı biliniyordu.

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