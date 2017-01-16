Senegal, Tunus'u 2 golle yıktı
Afrika Uluslar Kupası B Grubu mücadelesinde Senegal, Tunus'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Tunus ile Senegal karşı karşıya geldi.
Senegal 10. dakikada Sadio Mane'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 30. dakikasında ise Kara Mbodj ile Senegal farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadeleyi Senegal 2-0 kazandı.
Alanyaspor forması giyen Senegalli futbolcu Lamine Gassama 90 dakika sahada kalırken Osmanlıspor'un yıldızı Badou Ndiaye ise 72 dakika oynadı.
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