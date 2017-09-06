Şener Özbayraklı: Emre Belözoğlu bana küfür etmedi

Ukrayna'nın A Milli Takımımızı 2-0 yendiği maçta Emre Belözoğlu tarafından küfüre maruz kaldığı iddia edilen Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, Instagram hesabından bir açıklama yayınlandı.

Emre Belözoğlu ile konu hakkında görüştüğünü ve tecrübeli futbolcunun kendisine küfür etmediğini ifade eden Şener, "asında Emre Abiyle Ukrayna milli maçı oynandığı esnada şahsıma küfür ettiği şeklindeki aynı karede görüntülenen ve anlatılan olayda ben herhangi bir küfür duymadım.Saygıdeğer basının konuyu gündeme getirmesinin akabinde şahsıma bugüne kadar milli takıma vermiş olduğum emek ve onuruma yönelen çirkin sözlerin söylenip söylenmediğini emre kaptana sorduğumda şahsıma küfür etmediğini küfür etmesinin söz konusu olamayacağını beyan etmiştir. Kamuoyuna ve sevenlerime saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.