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Şenes Erzik: Messi milli takım oyuncusu değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı, UEFA ve FIFA Onursal Üyesi Şenes Erzik, hakem Cüneyt Çakır'ın iki Dünya Kupası'nda üst üste yarı final yönetmesinin büyük bir onur olduğunu söyledi.

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Şenes Erzik, Moskova'da bulunan FIFA Dünya Kupası Müzesi'nde AA  muhabirinin sorularını yanıtladı.

Erzik, Cüneyt Çakır'ın Türk futbolu için çok önemli bir isim olduğunun  altını çizerek, şöyle konuştu:

"2014 Dünya Kupası'nda onlarla beraber olan bir tek ben vardım. Orada  da yarı final ve final beklentisi vardı. Bu beklenti doğru çıktı. Yarı finali  almışlardı, şimdi burada da aldılar. Finali bekliyor muyduk? Tabii istiyorduk ama  2010 ve 2014'te Avrupalı hakemler finali yönetti. Bu kez sıra başka  konfederasyonlarda. İki Avrupalı takım final oynuyor, tamamen soyutlanmış bir  hakem bulmak esastır. Bence doğru bir karardı. Cüneyt'in 4 yılı var, arada gene  bir Avrupa Şampiyonası bulunuyor. Bana göre iki Dünya Kupası'nda üst üste yarı  final yönetmiş olmak büyük olay. Yeterlidir. Cüneyt, Dünya Kupası ve Avrupa  şampiyonalarında görev aldı. Çok büyük bir onur. Cüneyt, Avrupa'nın en iyi iki  hakeminden biri. Birinci ya da ikincidir."

"Messi, milli takım oyuncusu değil"

Şenes Erzik, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda büyük sürprizlerin yaşandığını  ancak turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin'in elenmesine  şaşırmadığını belirtti.

Arjantin'in senelerdir beklenen başarıya ulaşamadığını hatırlatan  Erzik, şunları kaydetti:

"Arjantin'in elenmesine hiç şaşırmadım. Belli senelerdir olmuyor.  Messi, milli takım oyuncusu değil. Milli takım ruhunu yansıtan bir futbolcu  değil. FIFA 20 Yaş Altı Gençler Komitesinin asbaşkanlığını senelerce yaptım.  Messi, Hollanda'daki turnuvada piyasaya çıktı, oradan tanıyorum. Önümde Tuncay ve  Van Hooijdonk oturuyordu. 10 dakika sonra 'Müthiş bir yetenek.' dedik. Ancak  milli takım oyuncusu değil. Ruhen de değil. Çok fazla takım ruhu olan biri değil  ama tek başına harikalar ortaya koyuyor. Senegal'e ise çok üzüldüm. Afrika'dan  her şeyiyle hazır bir takımdı. Çok da iyi mücadele ettiler. Onların elenmesi iyi  olmadı. Fair play ile elenmeleri acı oldu."

Final yorumu

Şenes Erzik, yarı finale 4 Avrupa ülkesinin kalmasının beklemedikleri  bir olay olmadığını aktararak, "Her zaman olacak bir şey değil ama turnuvada çok  sürpriz oldu. Sürprizler saymakla bitmez, Japonya ve Güney Kore çıktı. Tabii ki  Hırvatlara değinmeden olmaz, iki kez penaltılara giden maçtan sonra bir  üçüncüsünü de uzatmalarda kazandılar. Hırs ve yeteneği karıştırdılar ve bize  muhteşem bir maç sundular." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbol adamı, final hakkında görüşlerini ise şu sözlerle  açıkladı:

"Hırvatistan'ın kolay kolay yorgunluğu atamayacağını düşünüyorum.  İngiltere karşısında ikinci yarıda ve uzatmalarda gördüğüm Hırvatistan, her maçta  bunu gösterebilmişse ve üçüncüye sıçrayamayacağını düşünürken, sıçradığını  görmüşken de tabii ki emin konuşmak zor. Bir arada oynayan, çok iyi bir takım.  Fransa'nın kolay kolay bu işin üstesinden gelebileceğini düşünmüyorum. Savunmada  daha güçlü olan takım, daha başarılı olur. Çünkü ikisi de kontra atak futbolunu  çok iyi oynuyor. Çok güzel bir maç olacağı inancındayım. Savunma ağırlıklı  olmayacak, açıkları vermeyecek takım kazanacaktır. Ortada bir maç."

Video Yardımcı Hakem Sistemi'yle (VAR) ilgili de değerlendirmelerde  bulunan Şenes Erzik, "VAR, Dünya Kupası'na renk kattı, değişiklik oldu. Alışması  zor oluyor ama aslında 4 basit madde var. Seyirci veya futbolcunun müdahale hakkı  yok. Video başında oturan hakemler, kararların doğrusunu bildiriyor. Hiç bu kadar  çok uzatmaya ve penaltılara giden bir Dünya Kupası hatırlamıyorum." şeklinde  görüş belirtti.

"İlk defa statların her maçta dolduğunu görüyorum"

Organizasyon sürecinde Rusya'ya açılış maçının ardından ikinci kez  geldiğini aktaran Şenes Erzik, 2018 FIFA Dünya Kupası ile ilgili şöyle konuştu:

"Yarı finaller ve final için buraya geldim. Herkesin tahmini dışında  çok güzel bir Dünya Kupası oluyor, olaysız geçiyor. 1982'de FIFA'da göreve  başladım, İştirak ettiğim 10. dünya kupam. Bu kadar güvenlik ve disiplin içinde  oynanan ilk kupam. Taraftar kimlik kartı olayı iyi düşünülmüş. Biletlerin önceden  tamamen satılmasını temin etmiş ve statları dolduran bir kitleyi ilk defa  görüyorum. İnşallah bu sistem devam eder."

Dünya Kupası'nda ön plana çıkan oyuncunun Fransa Milli Takımı'nın  yıldızı Kylian Mbappe olduğunu söyleyen Erzik, "Mbappe, 19 yaşında büyük bir  yetenek. Onu yakalamak mümkün değil. Tabii ki pas eksiklikleri var. Bir de  Nijerya'da Ahmed Musa vardı. O da büyük bir yetenek. Griezmann'ı falan zaten  biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"10 yıldan kısa süreli bir yapılanma ile başarı gelmez"

Şenes Erzik, "Türk Milli Takımı'nı 2022 Dünya Kupası'nda görebilir  miyiz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"TFF'de göreve geldiğimde, Belçika ile aynı zamanda takım yenileme  işini yaptık. Gençler Avrupa şampiyonaları, üç defa final, ikisinde şampiyonluk,  sonrasında Akdeniz Oyunları ve altın madalyalar. Sonuncusu da 2002'de o takım  dünya üçüncüsü oldu. Bizde şu an genç bir takım var, daha yeni başlıyoruz. O  takım aşağıdan geleceklerle başarılı olmalı. Bu 4 sene içinde olmaz, benim  saydığım olay 9-10 yılda gerçekleşti. Güney Kore, Japonya'da o dönemi tamamladık.  10 yıldan kısa süreli bir yapılanma ile başarı gelmez."

Şenes Erzik, eski UEFA Başkanı Michel Platini ile yaşadığı ilginç bir  anıyı ise şu sözlerle anlattı:

"Fransa'nın ev sahipliğindeki 1998 Dünya Kupası'nda Platini eş  başkandı. Johansson gidemedi, turnuvadan 1 yıl önce statları denetlemeye onun  yerine ben gittim. Platini ile alanda karşılaştık. Yemek teklifinde bulununca,  'Şampiyonlar Ligi maçını seyredeceğim.' dedim. Sonra bir daha aradı, lokantaya  gittik. O başka birini bekliyormuş herhalde, 'Sen gerçekten Türk müsün?' dedi.  Türk insanı tarifinden, Türkiye hakkında hiçbir bilgisi olmadığını anladım. Orta  Doğu'yu düşünüyor. 'O zaman seni davet edelim, gel.' dedim. Antalya'da bir  seminere davet ettik, eşiyle geldi. Gelişi başka oldu, gidişi başka oldu. Ondan  sonra Türkiye'ye çok geldi, Türkiye'den ayrılamadı."

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