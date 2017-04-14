Şenes Erzik'ten Aulas hakkında çarpıcı yorum!

Dün gece Olympic Lyon – Beşiktaş maçı öncesinde ve sonrasında cereyan eden olaylardan sonra net açıklamalarda bulunan UEFA Tahkim Kurulu Asbaşkanı Levent Bıçakçı verilecek cezaları açıklarken, Bıçakçı’nın özellikle Lyon Başkanı Aulas’ın ‘Vodafone Arena’daki maç seyircisiz oynansın’ sözlerine ‘Beşiktaş’a böyle bir ceza gelmez, sahaya atılan meşaleler ve torpiller için en fazla para cezası gelir’ yanıtı siyah beyazlı camiayı da rahatlattı.

Lyon Kulübü’nün en uzun süreli başkanlık yapan isimlerinden biri olan Aulas hakkında bir yorum da TFF Onursal Başkanı ve UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik’ten geldi. Dün çıkan olayların Beşiktaş’a büyük zararlar vermeyeceğini söyleyen Erzik, suçlu tarafın güvenlik önemlerini tam olarak alamayan Lyon’da olduğunu açıkladı.

İşte Şenes Erzik’in diğer açıklamaları…

Dünkü olaylar karşısında gerçekten çok şaşırdım, böyle bir şeye hemen hemen hiç rastlamamıştım. Burada suçlu Lyon cephesidir, çünkü güvenlik önemlerini had safhaya çıkardık diyip sonra iki tarafın seyircilerini iç içe oturtmak tam bir skandaldır. O kadar taraftarın sahanın içine dalmasından sonra benim aklıma gelen soru şu; Hani güvenlik önemleri maksimum düzeydeydi?

Lyon Başkanı Aulas’ın ‘Rövanş maçı seyircisiz oynanmalı’ sözleri korkaklıktandır, sanırım onun da başına ilk kez böyle bir şey geldi. Ben kendisini uzun süredir tanırım suya sabuna dokunmayan bir tip gibi görünür ama işin aslı çok farklıdır.



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