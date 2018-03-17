Şenol Güneş - Abdullah Avcı çekişmesinde 15. maç

Geride kalan 14 maçta Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in başında sahaya çıkarken, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak meslektaşına karşı mücadele etti.

İki teknik adam arasındaki rekabette yapılan 14 maçın 5’inde Şenol Güneş’in takımları sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 maç beraber bitti ve 2 mücadelede de Abdullah Avcı galibiyet sevinci yaşadı.

Şenol Güneş’in takımları bu maçlarda 20 gol atarken, Abdullah Avcı’nın ekibi 13 golle buna karşılık verdi.

İlk randevu Türkiye Kupası’nda

Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010’da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.

İstanbul’da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı. İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası’nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş’in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı’nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Medipol Başakşehir-Beşiktaş dönemi

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’in ve Şenol Güneş de Beşiktaş’ın başındayken 6. kez karşılaşacak. Avcı ve Güneş bu maçlarda 1’er galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda atılan gol sayılarında ise eşitlik durumu söz konusu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 5 maçta 7’şer kez fileleri havalandırdı.

Avcı-Güneş rekabeti

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:

Tarih Kulvar Avcı’nın takımı Güneş’in takımı Skor

3 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-1

10 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-1

20 Şubat 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-0

12 Aralık 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3

15 Mayıs 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3

17 Eylül 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-0

28 Kasım 2014 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 0-0

11 Şubat 2015 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-1 (3-4 penaltılar)

25 Nisan 2015 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-4

13 Eylül 2015 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 0-2

14 Şubat 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 2-2

26 Kasım 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1

30 Nisan 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 3-1

23 Ekim 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1