Şenol Güneş 12 golün 7'sine katkı yapan 4 ismi kulübeye çekecek

Süper Lig'in son 2 haftasında Fenerbahçe'ye yenilirken, Trabzonspor'la berabere kalan Beşiktaş bugün Gençlerbirliği deplasmanında galibiyet arayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 17 Ekim Salı günü Monaco ile Fransa'da karşılaşacak olan Kartal zorlu müsabaka öncesi ligdeki kötü gidişini noktalamaya çalışacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Gençlerbirliği karşısında milli takımlardan yorgun dönen bazı oyuncularını dinlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Deneyimli hocanın; Cenk Tosun, Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin'i sakatlık riskine karşı Monaco karşılaşması öncesi kulübeye çekebileceği belirtildi. Karabük deplasmanında Cenk, Atiba ve Quaresma'yı dinlendiren Güneş, bu oyuncuları Porto deplasmanında ilk 11'de sahaya sürmüştü.

Şenol Güneş'in kulübede oturtmayı planladığı bu 4 oyuncu, ligde 12 gol atan Beşiktaş'ın 7'sine asist ve gol olarak katkıda bulundu.

Teknik patron Şenol Güneş'in bugün de Cenk, Quaresma, Oğuzhan ve Caner'in yerlerine Negredo, Lens, Tolgay ve Adriano'ya forma vermesi bekleniyor. Bu arada Şenol Güneş'in, Hollanda Milli Takımı'nın formasını iki maçta giyen Babel'i de yedeğe çekerek, Caner'e sol kanatta şans tanıyabileceği belirtildi. Sol bekte Adriano'ya görev verecek olan siyah-beyazlı hocanın, Finlandiya deplasmanında cezalı olduğu için forma giyemeyen Caner'i antrenmanlarda sol kanatta denediği ve bugün bir sürprize imza atabileceği vurgulandı.

Milliyet