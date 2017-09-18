Şenol Güneş: Adriano ve Oğuzhan Özyakup'un büyük bir problemi yok

Şenol Güneş bazı hataları olduğunu da söylerken genel olarak performanslarından memnun kaldığını dile getirdi.

İşte maç sonu Şenol Güneş'in açıklamaları:

''Zor bir maçtı bizim için. Bundan sonra her maçın zor olacağını biliyoruz. Konyaspor da fizik gücü iyi bir takım. Onlar da yorgundu. Hava da sıcaktı. Hava oldukça zorladı iki takımı. İkinci yarı daha fazla kontrollü oynamamız gerekiyordu. Genel olarak oyundan, skordan memnunum. Daha fazla pozisyondan daha fazla gol atabilirdik.''

''Bu sakatlıklar gayet doğal. Bugün maçın içinde Adriano oldukça zorladı ama büyük bir problem gibi görünmüyor. Oğuzhan Porto maçında biraz zorlamıştı. Onun da düzeleceğini tahmin ediyorum. Yorgunluk, ufak tefek sakatlıklar olacaktır. Herkes iyi çalışıyor, iyi niyetli oynuyor. Umarım devam eder.''

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