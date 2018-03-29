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Şenol Güneş, Alanyaspor maçında Vagner Love'ı ilk 11'de oynatacak

Şenol Güneş, Aytemiz Alanya ve Göztepe ile üst üste evlerinde oynayacak olmalarının rehavete neden olmaması için oyuncularını uyardı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iki hafta üst üste iki maçı içeride oynamalarının bir rehavete neden olmaması için oyuncularını uyardı. Cumartesi Alanyaspor'u, sonraki haftaysa Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş, Başakşehir'e yenilerek zirve yolunda önemli bir fırsatı değerlendirememişti.

Hedeften uzaklaşabiliriz

Güneş'in oyuncularına "Rehevate kapılmamalıyız. Bu iki maçtan mutlak 6 puan almalıyız. Alacağımız bir beraberlik dahi bizi hedeften uzaklaştırabilir" dediği öğrenildi. Diğer yandan Güneş'in Aytemiz Alanyaspor maçında forvette kimin yer alacağıysa merak konusu.

Negredo'da bir sorun yok

Negredo da Vagner Love da ilk 11 için hazır. Negredo, elmacık kemiğinden sakatlansa da maskeyle idmanlara çıktı. Eski takımını tanıyor olmaksa Love'ın en büyük avantajı. Henüz kesin kararını vermeyen Şenol Güneş'in Love oynatma ihtimali daha yüksek görünüyor.

(Hürriyet)

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