Şenol Güneş: Arda Turan transferini yönetimle konuşurum

İşte o yazı:

Arda’nın “Beşiktaş’a evet dedim” sözleri gündeme kelimenin tam anlamıyla bomba gibi düştü. Haberi duyar duymaz yalanlamaya kalkanlar bile üzerinden 24 saat geçmeden “Evet, bu iş olacak galiba” demeye başladı.

Tabii büyük transfer... Haliyle de zor transfer. Arda’nın “evet” demesi yetmiyor. Beşiktaş’ın Barcelona ile anlaşması, takım içi dengeleri gözetmesi gerekiyor.

Ve bu transfer tabii ki ocak ayı döneminin ne kadar hareketli geçeceğiyle de Beşiktaş’ın gelecek yıllara yönelik planlamasıyla da ilintili.

Yani sadece ligin ikinci yarısı dikkate alınmamalı. Gelecek sezon da önemli değişiklikler olacaktır Beşiktaş’ta.. Ki tüm bunların planlamaları sezon başından beri yapılıyor.

'ARDA'YI TABİİ Kİ BEĞENİRİM'

“Benim şu anda elimde bir kadrom var. Birileri giderse birileri de gelecektir. Alternatifi yoksa kimseyi bırakmak istemem. Örneğin Cenk’i göndermeyi düşünmem. Giderse de ona göre çözüm ararız."

"Arda’yı da tabii ki beğenirim. Ve bunları kamuoyunda konuşmam, başkanla yönetimle konuşurum. Çünkü işin ekonomik boyutu var. O da yönetimin alanı.”

Hocanın ifadeleri böyle. Bugünlerde başkandan yöneticisine de Beşiktaşlılar “Arda şu an gündemimizde yok” diyor. Tabii ki öyle olacak. Gündeme girmesi için şartların oturması, gidecek-gelecek isimlerin netleşmesi gerekiyor.