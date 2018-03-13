Şenol Güneş, Başakşehir'i devirmek için önde baskı yapacak

Ön alanda baskı kurup, rakibin ezberini bozarak sonuca giden F.Bahçe’nin ardından Alanya’da da Mesut Bakkal aynı şeyi yapmıştı. Güneş de presle Avcı’yı çaresiz kılacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve G.Birliği maçlarını kazanarak şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından biri haline gelen Beşiktaş, yarın evinde Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. Ancak Siyah-Beyazlılar, B. Münih ile oynanan ilk karşılaşmayı 5-0 kaybettiği için bu maça prestij gözüyle bakıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de yarınki mücadeleden büyük bir beklenti içinde olmadığını söylemişti. Tecrübeli çalıştırıcının aklı, ligde karşılaştığı son 3 maçta bileğini bükemediği Abdullah Avcı’nın ekibi Başakşehir’de. Güneş, F.Bahçe ile G.Saray’ın mücadele ettiği haftada 3 puan gerisinde olduğu lider Sarı-Kırmızılılar’ı yakalama hesabı yapıyor.

İLK 45 DAKİKADA İŞİ BİTİRECEK

Şenol Güneş, pazar günü deplasmanda oynanacak Başakşehir karşılaşmasında, rakibin bozguna uğradığı F.Bahçe ve Alanya maçlarını mercek altına alıyor. Güneş’in kafasında Başakşehir’i önde basarak yarı sahasından çıkarmayan ve 2-0 yenen F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın taktiğini uygulamak yatıyor. Şenol Güneş, Kocaman’ın taktiğini geçen hafta uygulayarak Başakşehir’i 4-1 gibi farklı bir skorla geçen Alanyaspor’un hocası Mesut Bakkal’dan da bu formülün sağlamasını aldı. Tecrübeli teknik adam bu nedenle Başakşehir’e takım halinde önde pres uygulayacak ve rakibi yarı sahadan çıkarmadan işi ilk 45 dakikada bitirmeye çalışacak.

ŞİFRE: TOLGAY-BABEL-TALİSCA

Şenol Hoca’nın Başakşehir karşısında en önemli silahları Tolgay, Talisca ve Babel olacak. Güneş, son iki maçta skora direkt etki eden bu üç isimden, topu alır almaz kaleye gitmelerini sürdürmelerini istiyor. Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ile oynadığı son 3 lig maçını kazanamadı. Bu karşılaşmalardan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kara Kartal, pazar günü bu seriye son vermek istiyor. İki takım arasında yapılan toplam 24 müsabakada ise Beşiktaş’ın 6-5’lik üstünlüğü bulunsa da karşılaşmaların 13 tanesi berabere sonuçlandı.

(Akşam)