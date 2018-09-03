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Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında en kötü sezon başlangıcını yaptı

Bursaspor deplasmanından 1 puanla dönen Beşiktaş, üst üste 2 maçta 5 puan kaybederek 4 maç sonunda 7 puanda kalırken, bu durum Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başındaki en kötü lig başlangıcı oldu.

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Spor Toto Süper Lig'e Akhisarspor ve BB Erzurumspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, son 2 maçta ise önce Antalyaspor'a 3-2 kaybetti, ardından Bursaspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve 4 maç sonunda 7 puanla 7. sırada yer aldı. Bu durum, Teknik Direktör Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başındaki en kötü lig başlangıcı oldu. Takımın başına geçtiği 2015-2016 sezonunda ilk 4 haftada 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 9 puan toplayan siyah-beyazlılar, sezonu şampiyon olarak tamamlarken, bir sonraki sezonda da 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puanı hanesine yazdırmıştı. Kartal bu sezonun sezonunda da ligi zirvede tamamlayıp üst üste 2. şampiyonluğunu yaşadı. Geçtiğimiz sezon da lige iyi bir giriş yapıp 4 hafta sonunda hanesine 10 puan yazdıran Beşiktaş, bu sezon 7 puanda kaldı.

Savunmada problem yaşanıyor 

Şenol Güneş'in ekibi, son 4 sezonda en çok gol yediği lig başlangıcını yaptı. Güneş'in göreve geldiği ilk sezonda oynadığı 4 lig maçında rakip filelere 12 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 4 gol görmüştü. Tecrübeli teknik adamla bir sonraki sezonda da benzer bir performans sergileyen Kartal, rakip kalelere 11 gol atarken, kalesinde yine 4 gol gördü. Geçtiğimiz sezon, önceki yıllara oranla hücumda daha etkisiz görünen siyah-beyazlılar, 4 maçta 7 gol bulurken, kalesinde ise 3 gol görerek savunmasının etkili oyunuyla 4 hafta sonunda 10 puan toplamayı başarmıştı. Bu sezon 4 maçta rakip fileleri 8 kez sarsan ve maç başı 2 gol ortalamasıyla oynayan Beşiktaş, kalesinde ise 6 gol gördü. Beşiktaş, ligde oynadığı her maçta gol yedi.

(İHA)

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