Şenol Güneş: Birçok şeyin anlamını yitirdiği bir ortamda...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 2-0 kaybettikleri Galatasaray derbisinin ardından ilginç açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Konuşacak bir şey yok. Birçok şeyin anlamını yitirdiği bir ortamda, monolog yapıldığını, diyalog olmadığını maçtan önce söyledim. Yeni bir şey söyleyecek değilim. Teknik olarak da söyleyecek bir şey yok. Üzgünüz, kaybettik."