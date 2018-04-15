Şenol Güneş büyük hedefi açıkladı: Ligi değil kupayı düşünün

Şampiyonluk yarışında kritik Akhisar virajını kaza yapmadan dönen Beşiktaş'ta futbolcuların keyfi yerinde...

Habertürk'ün haberine göre; Göztepe'nin ardından yine farklı kazanmanın sevincini yaşayan Siyah-Beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş, maçın hemen ardından perşembe günü kupada Fenerbahçe ile oynanacak maç için futbolculara mesaj verdi.

İlk olarak akhisar galibiyeti için öğrencilerini kutlayan tecrübeli teknik adamın, bu 3 puanla birlikte hedefe emin adımlarla yürüdüklerini belirtip "Artık ligde 5 maçımız kaldı. Bu hafta rakiplerimizin maçlarını izleyeceğiz, bakalım neler olacak? ayrıca perşembe günü bir kupa derbimiz var. ilk maçta avantajı alamadık diye kimse Fenerbahçe maçını ikinci plana atmasın. Ben hem lig hem de kupayı alacağımıza inanıyorum. Bu nedenle şimdi ligi değil, kupayı düşünün" dediği öğrenildi.

FENERBBAHÇE MESAİSİ BAŞLADI

Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacakları maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. akhisar maçında forma giyen oyuncular salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ısınma hareketleri, istasyon çalışması ve açmagerme hareketleri ile başladıkları antrenmanı, top kapma oyunu ile sürdürdü. idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Bugünü izinli geçirecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.