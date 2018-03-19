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Şenol Güneş, Caner Erkin'in bacak bacak üstüne atmasına çıldırdı

Başakşehir maçında rahat tavırlarıyla hocasının tepkisini çeken Caner Erkin, yardımcı antrenörden uyarı aldı.

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Ezeli derbide F.Bahçe ve Galatasaray berabere kalınca Başekşehir-Beşiktaş maçından çıkacak sonuç çok merak ediliyordu. Öyle ki; 90 dakika sonunda uzun süre 1 kişi eksik oynamasına karşın ev sahibi ekip 1-0'lık skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu. Başakşehir kazandı kazanmasına ancak maç öncesi Şenol Güneş'i çıldırtan bir olay yaşandı!

HaberTürk'ün haberine göre; Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk 11'de görev vermediği deneyimli oyuncu, maç öncesi takımla birlikte ısınmaya çıkmadı ve yedek kulübesinde bacak bacak üstüne atıp oturdu. Bunu gören Şenol Hoca, oldukça sinirlendi ve yardımcısı ile konuştu... Daha sonra uyarılan Caner, sahaya yöneldi. 

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