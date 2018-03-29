Şenol Güneş: Cenk Tosun'un Everton tarafından izlendiğinden haberim yoktu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun'u İngiliz basınına değerlendirdi.

''CENK TOSUN'U SATMAK KOLAY OLMADI''

26 yaşındaki forvetin satılmasının Beşiktaş adına kolay olmadığını belirten Şenol Güneş, ''Cenk Tosun'un satılması kolay bir karar olmadı. Çünkü Cenk, takımda en iyi performans gösteren oyunculardan birisiydi. Cenk Tosun, Premier Lig'de çok başarılı olabilir. Daha çok genç, futbolu ve çalışmayı çok seviyor. Çok iyi bir merkez forvet. İki ayağı ve kafasıyla goller atabiliyor.'' dedi.

''CENK BENİM OYUNCUM''

Cenk Tosun'un Premier Lig'de daha iyi olacağını söyleyen Beşiktaş'ın teknik direktörü, ''Cenk, kendisinden daha iyi performans alabileceğiniz bir futbolcu. Everton'a transfer olduktan sonra da görüştük. Öğrencilerimle her zaman konuşurum. Cenk benim oyuncum. Başka bir kulüpte oynaması bunu değiştirmez'' diye konuştu.

''İZLENDİĞİNDEN HABERİMİZ YOKTU''

Everton kulüp sahibi Farhad Moshiri ve Futbol Direktörü Steve Walsh'un Cenk Tosun'u Beşiktaş - Monaco Şampiyonlar Ligi maçında izlediklerini söyleyen Şenol Güneş, Milli futbolcunun izlendiğinden haberleri olmadığını ve Everton'ın teklifte bulunana kadar transferi bilmediklerini söyledi.