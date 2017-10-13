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Şenol Güneş döneminde ilk kez...

Gençlerbirliği'ne yenilen Beşiktaş'ta bir detay dikkat çekti.

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Deplasmanda oynadığıGençlerbirliği maçını 2-1 kaybetti ve Şenol Güneş döneminde ligde ilk kez üst üste 3 maç kazanamamış oldu.

Beşiktaş 6.haftada Fenerbahçe karşısında 2-1 kaybetmiş, 7.haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmış ve 8.haftada Gençlerbirliği karşısında 2-1 mağlup oldu.

(Ajansspor)

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