Şenol Güneş döneminde ilk kez...
Gençlerbirliği'ne yenilen Beşiktaş'ta bir detay dikkat çekti.
Deplasmanda oynadığıGençlerbirliği maçını 2-1 kaybetti ve Şenol Güneş döneminde ligde ilk kez üst üste 3 maç kazanamamış oldu.
Beşiktaş 6.haftada Fenerbahçe karşısında 2-1 kaybetmiş, 7.haftada Trabzonspor ile 2-2 berabere kalmış ve 8.haftada Gençlerbirliği karşısında 2-1 mağlup oldu.
(Ajansspor)
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