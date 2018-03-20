Şenol Güneş Galatasaray maçına kadar fire istemiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta yeni hedef belirlendi. Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala geçtiğimiz hafta sonu Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek zirve yolunda ağır yara alan Beşiktaş, Galatasaray derbisine kadar oynayacağı 4 karşılaşmadan 12 puan çıkartmak istiyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olması siyah-beyazlılar da zirve hesaplarını değiştirdi. Büyük bir fırsatı kaçıran Beşiktaş'ta Şenol Güneş başta olmak üzere, futbolcuların ve teknik heyetin tek hedefi ligde oynanacak Galatasaray derbisine kadar 4 karşılaşmadan mutlak galibiyet çıkartmak.

GÜNEŞ'TEN FUTBOLCULARA UYARI

Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ardından Süper Lig'de önemli bir virajı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile atlatan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten futbolculara uyarı geldi. Güneş, "Başakşehir mağlubiyetine takılmayın. Ligde oynayacağımız daha 8 maç var. Herkesten kendisini toparlamasını ve şampiyonluğu düşünmesini istiyorum. Hepinizin kalitesini ve iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Galatasaray derbisine kadar 4'te 4 yaparak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu herkese göstermenizi istiyorum" dediği öğrenildi.

KRİTİK VİRAJDA 9 PUAN CEPTE

Beşiktaş son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e rövanş karşılaşmasında Vodafone Park'ta 3-1 yenilmesinin ardından Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir 3 puan kaybetti.

İşte siyah-beyazlıların son maçları;

Bayern Münih - Beşiktaş: 5-0 Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-1 Süper Lig

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2 Türkiye Kupası

Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2 Süper Lig

Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-0 Süper Lig

Beşiktaş - Bayern Münih: 1-3 Şampiyonlar Ligi

Başakşehir - Beşiktaş: 1-0 Süper Lig

(Aksam)