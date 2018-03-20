Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şenol Güneş Galatasaray maçına kadar fire istemiyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın yeni hedefi Galatasaray derbisine kadar 4'te 4 yaparak Türk Telekom Stadyumu'na 12 puan alarak gitmek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta yeni hedef belirlendi. Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala geçtiğimiz hafta sonu Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek zirve yolunda ağır yara alan Beşiktaş, Galatasaray derbisine kadar oynayacağı 4 karşılaşmadan 12 puan çıkartmak istiyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe ile berabere kalarak 2 puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olması siyah-beyazlılar da zirve hesaplarını değiştirdi. Büyük bir fırsatı kaçıran Beşiktaş'ta Şenol Güneş başta olmak üzere, futbolcuların ve teknik heyetin tek hedefi ligde oynanacak Galatasaray derbisine kadar 4 karşılaşmadan mutlak galibiyet çıkartmak.

GÜNEŞ'TEN FUTBOLCULARA UYARI

Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının ardından Süper Lig'de önemli bir virajı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile atlatan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten futbolculara uyarı geldi. Güneş, "Başakşehir mağlubiyetine takılmayın. Ligde oynayacağımız daha 8 maç var. Herkesten kendisini toparlamasını ve şampiyonluğu düşünmesini istiyorum. Hepinizin kalitesini ve iyi bir takım olduğumuzu biliyorum. Galatasaray derbisine kadar 4'te 4 yaparak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuzu herkese göstermenizi istiyorum" dediği öğrenildi.

KRİTİK VİRAJDA 9 PUAN CEPTE

Beşiktaş son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e rövanş karşılaşmasında Vodafone Park'ta 3-1 yenilmesinin ardından Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak zirve yolunda önemli bir 3 puan kaybetti.

İşte siyah-beyazlıların son maçları; 

Bayern Münih - Beşiktaş: 5-0 Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-1 Süper Lig

Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2 Türkiye Kupası

Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2 Süper Lig

Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-0 Süper Lig

Beşiktaş - Bayern Münih: 1-3 Şampiyonlar Ligi  

Başakşehir - Beşiktaş: 1-0 Süper Lig

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin köylerinde ÖSO´ya sıcak karşılama

Afrin köylerinde ÖSO´ya sıcak karşılama

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA