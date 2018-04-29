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Şenol Güneş, Galatasaray'a karşı oyun hakimiyetini sağlayıp sonuca gitmek istiyor

Başarılı hoca, derbide galibiyeti getirecek formülü belirledi. Şenol Güneş, oyuncularından rakibi kilitlemesini ve ilk maçta olduğu gibi yüzde 60’ın üzerinde topla oynamasını istedi. Tecrübeli hoca, bununla birlikte oyun hakimiyetini sağlayıp formda hücum hattıyla galibiyete uzanmayı hedefliyor.

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Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş derbi taktiğini belirledi. Güneş, oyuncularının rakibi kilitlemesini ve ilk maçta olduğu gibi yüzde 60’ın üzerinde topla oynamasını istedi. Galatasaray’ın sahasında oynadığı maçlarda karşılaşmalara hızlı başladığını oyuncularına ısrarla ifade eden Güneş, özellikle orta sahadaki ve beklerdeki isimlere uyarılarda bulundu. Sarı-Kırmızılılar’ın en önemli oyuncusu olan Gomis ise, ilk maçta olduğu gibi Tosic-Pepe ikilisiyle durdurulacak.
 
Oyun planı belli... 
 
Bu maç öncesinde oyuncularına ilk yarıdaki maçı hatırlatan Güneş, Beşiktaş’ın yüzde 60 topla oynama istatistiği yakalamasının karşılaşmanın sonucunu belirlediğini ifade ederek, yine aynı oyun sistemiyle sahada olacaklarını ifade etti. Galatasaray orta sahasına karşı Medel-Atiba ikilisiyle baskı kurmak isteyen Güneş, özellikle hücumda Babel-Talica ve Quaresma üçlüsüne çok güveniyor. Galatasaray’da Serdar Aziz’in cezalı olması da, Negredo’nun oyun planındaki yerini değiştiriyor. Şenol Güneş, Maicon’un Serdar’a oranla daha ağır olması nedeniyle Negredo’nun ceza sahası içinde hareketli olup formda hücum hattıyla galibiyete uzanmak istiyor.
 
Ligde Aslan’a kaybetmedi 
 
Beşiktaş’ın başında 3. sezonunu geçiren Şenol Güneş, Siyah-Beyazlı takımla Galatasaray’a karşı ligde maç kaybetmedi. Geride kalan 2,5 sezonluk periyotta 3’ü iç sahada, 2’si deplasmanda olmak üzere Galatasaray’la 5 kez karşılaşan Güneş’in öğrencileri, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Beşiktaş bu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. (Fanatik)

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