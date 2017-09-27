Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şenol Güneş: Geyik muhabbeti yaparak iş yapamayız, bugün itibarıyla maç bitti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kazandığı Leipzig karşılaşmasında çok büyük bir mücadele vererek galibiyeti hak ettiğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı  açıklamada, denk bir grupta oynadıklarına dikkati çekerek, "Oyuna düşündüğümüz  gibi başladık. Golü bulduktan sonra kontra atağa çıkmaya çalıştık. İlk yarının  son bölümünde atak yaptılar. İyi savunarak pozisyon vermedik ve ikinci golü  bulduk. İkinci yarıda son bölümde yorgun düştük, pozisyonlar verdik. Şans bizden yanaydı. Şut atma imkanı verdik. Bütün oyuncularımız çok yoruldu." dedi.

Üst üste iki galibiyet aldıklarını vurgulayan Güneş, "Önemli bir  galibiyetti, 6 puanla öndeyiz. Bunun da garantisi yok. Monaco ile üst üste iki  maç oynayacağız. Bize karşı son şanslarını kullanacaklar. Bu maçlarda beraberlik  veya kazanmak büyük avantaj sağlar." ifadelerini kullandı.

Oyunun başından itibaren takıma destek veren taraftarlara teşekkür  eden Güneş "Oyunculara olağanüstü katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepsi  yoruldu ama hak ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Her iki ekibin de iyi oynamaya çalıştığını anlatan Güneş, şunları  söyledi:

"Taraftarlar da fair play içinde destek olmaya çalışıyor. Her şeye  rağmen kazanma anlayışı değil de top oynayarak kazanma anlayışı var. Zannediyorum  Werner'in kulağında rahatsızlık oldu. Bu sesten olabilir. Aynı takımı bozmadan  oynatmaya çalıştım, risk aldım."

Bir Alman gazetecinin, taraftarların tezahüratlarından Leipzig'in  etkilenip etkilenmediği sorusunu Güneş, "Biz iyi başladık. Seyircinin de desteği  vardı. Futbol oynamayan takıma seyirci desteği de olsa, bir şey çıkmaz. Sadece  kulak rahatsızlığı değil, atmosfer olarak genç oyuncuların etkilenmesi daha  normal. Bruma buna yabancı değil. Bu işe alışmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde her  sahada olabilir. Seyirci çok güzel destek oluyor. Bu şekilde keyifli geçiyor."  diye yanıtladı.

"Işıkların sönmesi bizim için de sürpriz oldu"

Maçın 60. dakikasında stat ışıklarının bir bölümünün sönmesiyle ilgili  soruyu yanıtlayan Güneş, "Işıklar bizim için de sürpriz oldu. Jeneratörün arıza  yaptığını söylediler. Bu kadar mükemmel statta olması iyi bir şey değil.  Belediyeden mi bizden mi kaynaklanıyor bilmiyorum, kimseyi de suçlamak  istemiyorum. Dinlenmek için iyi oldu. Taktik olarak biz yapmadık."  değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor karşılaşmasında eksik olacaklarının hatırlatılması üzerine  Şenol Güneş, "Geyik muhabbeti yaparak iş yapamayız. Bugün itibarıyla maç bitti.  Sabah ter idmanı yapacağız, eldeki imkanlara göre hazırlanacağız. Kim varsa en  iyi sonucu almaya çalışacağız. Leipzig doğru yolda gidiyor. Bizim o kadar  sorunumuz var ki konuşursam ceza alırım. Sahada da yalnız kalmayacağız." şeklinde  konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsveç'in Örebro kentinde cami yakıldı

İsveç'in Örebro kentinde cami yakıldı

Tatbikat alanında IKBY'e gözdağı, Türk ve Irak bayrakları dalgalandırıldı

Tatbikat alanında IKBY'e gözdağı, Türk ve Irak bayrakları dalgalandırıldı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA