Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün satışına izin verdi

GÖKHAN Gönül, gelecek sezon Premier Lig’de oynamaya çok yakın. Fulham’ın transfer listesinde olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Beşiktaş yönetimi de göndermeye sıcak bakıyor. İngiliz ekibinin 4.5 milyon euroluk teklifi için resmi yazı isteyen Beşiktaş, bu paranın verilmesi halinde Gönül’ü gönderecek. Son iki sezondur Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül’ün de futbolunun son dönemini İngiltere’de geçirmek istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu İngiltere’nin futbol deneyiminden yararlanmak amacında. Gönül, geçen sezon Beşiktaş’ta 34 maç oynayıp, 4 asist yapmıştı. Şenol Güneş de onun gideceğini düşünerek sağ bek alınması için rapor verdi.

(Aksam)