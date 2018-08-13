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Şenol Güneş, gördüğü kart sonrası hakeme itirazlarını sürdüren Caner Erkin'e tepki gösterdi

Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 2-1 yendiği mücadelenin son anlarında Şenol Güneş'i çileden çıkaran bir olay yaşandı.

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Mustafa Yumlu, Tolga Zengin ve Medel arasındaki gerilimin ardından karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, VAR sistemiyle elini cebine atmıştı.

Gerginliğin ardından sarı kart gören Caner Erkin, hakem Yıldırım'a itirazlarına devam etti. Bu esnada Şenol Güneş, Caner'e tepki gösterdi.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, Caner Erkin'le ilgili "Caner'in sinirlenmesine kızdım. Sinirlenip daha büyük hataya izin vermemek lazım. Daha sakin kalacağız. VAR ile ilgili muhakeme yapmak istemiyorum. VAR tabii ki önemli, teknoloji önemli, yardımcı olacaktır. Teknoloji yüzde 100 olsun ama yine tartışmanın olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

(Skorer)

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