Şenol Güneş Göztepe maçında Medel - Adriano ikilisine şans verecek

Teknik direktör Şenol Güneş futbolcularından silkinip kendilerine gelmelerini istedi. İki haftadır şampiyon Beşiktaş’ı aratan futbolcular da Göztepe maçında güzel futbol ve galibiyet sözü verdi.

MEDEL-NECİP YA DA MEDEL-ADRİ

SÜPER Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ümraniye’de teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık gerçekleştirilen çalışma 1.5 saate yakın sürdü. Takıma sık sık uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı orta sahada Atiba, Oğuzhan ve Tolgay’dan yoksun olacağı Göztepe maçında Medel-Necip ikilisinin yanı sıra Medel-Adriano formülleri üzerinde duruyor.

UZAYDAN GELMİŞ GİBİYDİNİZ

ELİNDE yalnızca iki orta saha oyuncusu kalan Güneş, Alanya maçında sergilenen performanstan memnun olmadığını takıma iletti. Çalışmanın yarısında takımı etrafına toplayan Güneş, “Başakşehir’de uzaydan gelmiş gibiydiniz, Alanya maçında gerçek Beşiktaş’ı gösteremedik. Göztepe maçında aynı iştahsızlığı görmek istemiyorum. 7 hafta kaldı. Artık her maç final… Güzel futboldan uzaklaştık, bizi izleyenlere yeniden hatırlatmamız gereken şeyler var” dedi.

HER MAÇ ŞAMPİYONLUK MAÇI

ŞAMPİYON teknik adam şöyle devam etti: “Kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım diye bir felsefemiz yok bizim. Güzel futbol isterim. Bölüm bölüm bunu yapıyorsunuz ama oyunun geneline yaymanız gerekiyor. Şu ‘kolay fikstür’ lafını aklınızdan çıkarın. Alanya maçı kolay mı geçti? Göztepe de öyle olacak. Artık her maçımız şampiyonluk maçı... İyi yaptığımız şeyleri daha iyi yapıp üst üste 3. şampiyonluğu bu camiaya hediye etmeliyiz.”

(Gunes)