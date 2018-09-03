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Şenol Güneş: İkinci yarıda iyiydik ama yine de beklentimizin altındaydı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor beraberliğinin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-1 sona eren Bursaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş, özellikle ilk yarıda orta sahalarının kötü olduğunu söylerken, yedikleri golün şok etkisi yarattığını dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam karşılaşmayı değerlendirirken, ''Oyunun tamamında düşündüğümüzün gerisinde oynadık. Hem bireysel hem takım olarak. Sahaya çıkan oyuncular ne hücum ne de savunmada beklenen şekilde oynadılar. Rakip de uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu. Hem onda hata yaptık, hem hücuma çıkarken hata yaptık. Ofansta ve defansta sayısal çokluğumuz yoktu'' ifadelerini kullandı.

Yedikleri golün şok etkisi yarattığını söyleyen Güneş, ''İkinci yarıda daha iyiydik ama yine beklediğimizin altında kaldık. Rakibin iki santrafora dönmesinin ardından Necip'i alarak faydalanmaya çalıştık. Hiç beklenmeyen bir şekilde uzun atılan bir top. Adriano geç kaldı. Arkasından Pepe ve Vida... Üç oyuncunun arasından yediğimiz gol biraz şok etkisi oldu. İki puan kaybettik, üzgünüz'' şeklinde konuştu.

Şenol Güneş son olarak ''Yediğimiz golde bir pozisyon yok, arkaya atılan bir top. Adriano yavaş koştu. Pepe öndeydi. İlk yarıda da aynı şekilde. Özellikle orta sahamız ilk yarıda çok kötü oynadı. Dönen topları iyi kullanamadık. Bu da rakibin işine eliyordu. Onlar beraberliğe oynadı'' dedi.

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