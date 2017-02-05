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Şenol Güneş ile Simon Kjaer arasında gerginlik!

Şenol Güneş ile Simon Kjaer arasında gerginlik! Beşiktaş - Fenerbahçe maçının devre arasında Şenol Güneş ile Simon Kjaer arasındaki pozisyon damga vurdu. Şenol Güneş'in Kjaer'in yüzünü tuttuğu fotoğraf günün en çok paylaşılan fotoğrafları arasına girdi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçeli oyuncular, Dusko Tosic'e çıkan kırmızı kartın ardından gerginlik hakem Ali Palabıyık'ın devre arasını ilan eden düdüğüyle de sona ermedi.

Her iki takımın oyuncuları, tünele doğru giderlerken bir anda gerginlik başladı. Olaylar, Şenol Güneş ile Simon Kjaer arasındaki karşılıklı agresif konuşmalar sonrası başladı. Bu gerginliğin ardından, bir anda her iki takımın oyuncuları da tünel girişinde birbirlerini ittirmeye başladılar. Olaylar bir türlü sakinleşmedi.

Fenerbahçe'nin takım kaptanı ve kalecisi Volkan Demirel, gerginliğin bitmeye başladığı anlarda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile konuşmaya başladı. Beşiktaş yardımcı antrenörü Tamer Tuna, bu sırada Volkan Demirel ile konuşmaya başladı. Tamer Tuna, konuşma sırasında Volkan Demirel'e karşı bir anda daha agresif olmaya başladı.

Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, yardımcısı Tamer Tuna'yı ittirerek olay yerinden uzaklaştırmaya ve sakinleştirmeye çalıştı.

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