Şenol Güneş isterse Volkan Şen ile Musa Çağıran Beşiktaş'a transfer olacak
Kadrodaki yerli kalitesini artırmak isteyen Beşiktaş, Volkan Şen ve Musa Çağıran ile temaslarını sürdürüyor. Şenol hocanın kesin kararına göre bu oyuncuların transferi bitirilecek.
Pepe, Negredo, Lens ve Medel... Üst düzey yabancı oyuncuları kadrosuna katan Beşiktaş, yerlide ise sıkıntı yaşıyor. Yönetim, kadrodaki yerli kalitesini artırmak isterken gündemdeki iki oyuncu Volkan Şen ve Musa Çağıran. Orta sahada başarılı bir performans ortaya koyan Musa’nın Osmanlıspor ile 1 senelik sözleşmesi kaldı ve kulübünün yeni mukavele önerisini henüz cevaplamadı. Musa’nın menaceriyle temaslar sürerken, radardaki bir diğer oyuncu da Volkan Şen. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra pek çok Anadolu kulübünden teklif almasına rağmen Beşiktaş’ı bekleyen Volkan, hafta içinde transferin bitmesini umut ediyor.
Ahmet Oğuz zor
Başkan Fikret Orman ve kurmayları ise bu iki oyuncuyla alakalı olarak teknik direktör Şenol Güneş’in son kararını bekliyor. Öte yandan Ahmet Oğuz için de Gençlerbirliği’ne teklif yapıldı. Ancak Başkent ekibi başarılı sağ bek için kapıyı 2-2.5 milyon Euro bandından açıyor. 8 Eylül’e kadar Beşiktaş özellikle iç piyasada bir hayli hareketli günler geçirecek.
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