Şenol Güneş isyan etti!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, basın toplantısında saha ve hava durumu nedeniyle mücadeleyle ilgili fazla konuşmamayı tercih etti. Tecrübeli teknik adam sahanın hava koşullarına hazır olmadığını dile getirdi.

İşte Şenol Güneş'in maç sonundaki açıklamalar...

''Boluspor'u tebrik ediyorum, koştular, çalıştılar. Futbol adına güzel bir şey olmadığı için yorumluk bir şey de yok. Onlara da ligde başarılar diliyorum. Saha koşulları olumsuz olduğu için diyeceğim bir olay yok. Saha, hava koşullarına hazırlıklı değil. Pas yok, şut yok, heyecan yok, pozisyon yok. Konuşmayayım, konuşunca yanlış anlaşılıyor. Futbol güzelliği yoktu. Maç güzelliği yoktu. Şimdi yola çıkacağız, kaçta varırız bilmiyorum. Yarın da idmana çıkacağız.''

''Antrenör için, çalışma için Bolu'da güzel bir ortam var. Ekonomik krizler Boluspor'u da etkiliyor. Yabancılık çektiğim bir yer değil. Zaman olmuyor, gelemiyoruz.''

''Trabzon neyse benim için Bolu da öyle. Güzel bir şehir, tek şanssızlığı Ankara İstanbul arasında kalması.''