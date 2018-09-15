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Şenol Güneş isyan etti! 'VAR'a bakılır deniyor, bakmıyor'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Zeminin çok kötü olduğunu kaydeden Güneş, "Pas yapmaya müsait bir zemin yoktu. Çocuğu neden aldığımızı şaşırdık, Adem topu almaya giderken zemine takıldı ve düştü. Futbolun oynanması için bizim takımın, rakibin, zeminin, hakemin iyi olması gerekiyor. Bugün olumsuzluklara rağmen maçı kazanmayı başardık. Olumsuzluklara rağmen üstesinden gelmeyi başardılar, oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.
 
"TAKTİK DEĞİŞTİ, ARTIK SAVUNMACILAR ATIYOR"
 
Pepe'nin bu sezon 5. golünü atmasına değinen deneyimli hoca, "Bazen şöyle, böyle yapsınlar diye eleştiriyorlar. Taktiğimizi değiştirdik, forvetlere değil, defanslara gol attırıyoruz. Türk futbolunda gelişim var. Ciddi konuşunca kırıyorum birilerini" ifadelerini kullandı.
 
"OYUN GÜZELLİĞİ, AKICILIK YOK"
 
Gol yollarındaki sorunlar sorulan Güneş, "Gol vuruşunu yapmayı azalttık, pozisyon zenginliğinden çok şut teşebbüsümüz az. Bunlar iyi zeminde olur. Akhisar maçı da, Antalyaspor maçı da böyle geçti. Sıkıntımız var. Düşündüğümüz oyun güzelliği, akıcılık yok" cevabını verdi.
 
"BU 'VAR' NİYE VAR, DOĞRU DEĞİL"
 
Medel'e gösterilen kırmızı kart için VAR eleştirisinde bulunan teknik adam, "Kırmızı gösterilse de, Fenerbahçe maçı da olsa haftaya... Bu VAR niye var anlamadım? Adamın sarı kart görmemesi lazım, sarı kart görüyor. 2. sarı kartta kırmızıya dönerse VAR'a bakılır deniyor, bakmıyor. Bu VAR sistemini doğru bulmuyorum. Makinede sorun yok, gösteriyor. VAR hata yapmıyor ki, insanlar yapıyor. Bugün fazla değinmeyeyim bu konulara, haftaya Fenerbahçe maçı var, en azından ben sahada kalayım" yorumunu yaptı.

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