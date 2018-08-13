Şenol Güneş: İyi top oynamak için iyi zemine ihtiyaç var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, taraftarların kendisine yönelik tezahüratlarıan teşekkür ederken "Taraftarımız bizim için itici güç. Biz, onları temsil ediyoruz. İyi futbol oynayarak kazanmak istiyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz." dedi.

Maçla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Oyun olarak kazanmayı hak ettik. Farklı kazanmamız gereken maçta eksiklerimiz vardı. İlk yarıda rakibi sahasında hapsettik. İki golü geç bulduk. Daha erken de atabilirdik. İkinci yarı başlangıçta daha kontrollü oynadık. Defanstaki oyuncuların oyun temposu düştü. Savunmaya daha çok yük bindi. Rakipte ortak olunca dirençli oynamaya başladı. Oyun bize dönmüştü aslında. Biz de pozisyon bulduk ama yine golleri bulamadık. Rakipte oyunda kaldığı için hep diri kaldı. Sezon başı için tempolu oyun ikinci yarıda düşüşe geçti. Sahanın zemini pas yapmaya engel oldu. İyi top oynamak için iyi zemine ihtiyaç var. Bunlar da bize pahalıya mal oldu. Maçın tamamında biz etkiliydik. İlk yarıdaki o etkili oyuna rağmen ikinci yarıda rakibe pozisyon vermemiz bizim eksiğimizdi." diye konuştu.

Açıklamalarında devam eden Şenol Güneş, "Çok pozisyon bulduk ama gole çeviremedik. Oyuncular tüm gayretlerini gösterdiler ama verim olarak düşüklük oldu. Şut attık, orta açtık. Daha çok gol atmamız lazımdı. Futbol böyle bir şey. Rakibimiz iyi bir takımdı. Geçen sezon kupa ile bitirdi, bu sezon kupa ile açtı. 2-1'den sonra da 3-1, 4-1 yapabilirdik ama yapamadık." ifadelerini kullandı.

(Sporx)