Şenol Güneş kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi
Fenerbahçe derbisinde başından yaralanan Şenol Güneş, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.
Fenerbahçe derbisinde başından yaralanan Şenol Güneş, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.
Fenerbahçe derbisinde başından yaralanan Şenol Güneş, kaldırıldığı hastaneden taburcu edildi.
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