Şenol Güneş, Karabükspor maçında Medel'i sağ bek olarak kullanacak

Spor Toto Süper Lig’de ilk 3 haftayı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayarak milli araya 7 puanla giren Siyah- Beyazlılar, dördüncü mücadelede bu akşam Karabükspor’a konuk olacak. Şenol Güneş’in öğrencileri, 4. haftanın açılış mücadelesinde rakibini kayıpsız geçip maç fazlasıyla liderliği Galatasaray’dan almayı planlıyor.

Milli ara sonrasında oyuncularını bu karşılaşmaya mutlak 3 puan parolasıyla hazırlayan şampiyon hoca, bu konuda takımın formda yıldızları Cenk Tosun, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca’ya güveniyor. Kara Kartal, Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında çarşamba günü deplasmanda konuk olacağı Porto karşılaşması öncesinde Karabük’ten moralli ayrılmayı istiyor.

Eksikler sonrası zorunlu rota

Siyah-Beyazlılar’da bu karşılaşma öncesinde Beck’in satılması, Adriano ve Gökhan Gönül’ün sakatlıkları bulunması sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş, sağ bek hattında bu akşam farklı bir ismi görevlendirecek. 65 yaşındaki çalıştırıcının bu bölgede, takımın Şilili yeni transferi Gary Medel’e forma vermesi bekleniyor.

(Fanatik)