Şenol Güneş: Kendi sahamızda da kazanmak istiyoruz
Şenol Güneş, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn’ı deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Kısa bir açıklama yapan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı:
“Saha ve zemin bakımından futbolcuların tedirginliği vardı ancak oyuncular oyunu benimseyerek başladılar. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık onda da başarılı olduk. İkinci yarıda da oyuna hakimdik.
Kazandık, avantajlı bir skor elde ettik ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Oyuncu yönünden avantajlı olduğumuz için bunu da iyi kullandık.”
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