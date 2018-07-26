Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şenol Güneş: Kendi sahamızda da kazanmak istiyoruz

Şenol Güneş, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn’ı deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kısa bir açıklama yapan Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı:

“Saha ve zemin bakımından futbolcuların tedirginliği vardı ancak oyuncular oyunu benimseyerek başladılar. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir ilk yarı oldu. Rakibi sahasında tutmaya çalıştık onda da başarılı olduk. İkinci yarıda da oyuna hakimdik.

Kazandık, avantajlı bir skor elde ettik ancak kendi sahamızda ciddi bir şekilde oynayıp kazanmak istiyoruz. Oyuncu yönünden avantajlı olduğumuz için bunu da iyi kullandık.”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Öğrenciler istedi, hükümet yaptı

Öğrenciler istedi, hükümet yaptı

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA