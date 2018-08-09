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Şenol Güneş: Maalesef oynadığımız ortam bizim oyun şeklimizle çelişmiyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, LASK Linz maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, LASK Linz'i 1-0 yendikleri maçın ardından hem stat zemininin bozukluğu hem de transfer hakkında konuştu.

Şenol Güneş'in sözleri şu şekilde;

''2-0 YAPSAK DAHA RAHAT OLURDU''

Kazanmamız gereken bir maçtı. Gol yemeden avantaj yakalamak istiyorduk. 1-0'da bir avantajdır. 2,3 yapabilirdik. Onların hiç pozisyonu yok. 2-0 yapsak daha rahat olurdu. Saha şartları, hava şartlarına rağmen oyuncularım elinden geleni yaptılar.

''ZEMİN, OYUN ŞEKLİMİZLE ÇELİŞMİYOR''

Zemin için çalışmalar devam ediyor. Maalesef oynadığımız ortam bizim oyun şeklimizle çelişmiyor. Daha akıcı, daha pozisyonlu bir futbol yakalayabilirdik ama zemin engel oldu.

''OĞUZHAN GOL DE ATABİLİRDİ...''

Oğuzhan yetenekli, yaratıcı bir oyuncu. Sorumlulukları var. Gidip gelecek. Gol de atabilirdi bugün. Onları yapabilecek bir oyuncu. Hem ara pasları atabilen hem gol atabilen bir oyuncu. Hız olarak vites değiştirmede biraz daha faydalı olması lazım ama bugün bize yardımcı oldu.

''TRANSFERDE YÖNETİM UĞRAŞIYOR''

Transferler benim işim ama yönetim uğraşıyor zaten. Gelen, giden olabilir. Yaşıyoruz bunları, yeni bir şey değil. Biz takımı çalıştırıyoruz, elimizdekilerden en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Bizim yapacağımız iş çalışmak, çalışmak, çalışmak.

(Sporx)

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