Şenol Güneş 'Marienfeld' hakkında süre istedi Guardiola kampı kurdu
Beşiktaş'ın daha önce de kamp yaptığı Bielefeld yakınlarındaki Marienfeld kasabasındaki otele rezarvasyon yaptırdığı ancak Şenol Güneş’in net kararını vermemesi sonrasında ise rezervasyonun iptal edildiği ve Pep Guardiola’nın hocası olduğu City’nin, burayı kaptığı öğrenildi.
Beşiktaş’ın yeni sezon öncesi Almanya’da daha önce de kamp yaptığı Bielefeld yakınlarındaki Marienfeld kasabasındaki otele rezarvasyon yaptırdığı, ancak daha sonra bu tesisler Manchester City’nin talip olduğu öğrenildi.
Tesisin yöneticilerinin, Beşiktaş’a yazı göndererek, kalınacak tarihler konusunda garanti istediği ve “Manchester City de burayı istiyor. 3 gün içinde bize geri dönün” mesajını ilettiği bildirildi.
Şenol Güneş’in net kararını vermemesi sonrasında ise rezervasyonun iptal edildiği ve Pep Guardiola’nın hocası olduğu City’nin, burayı kaptığı öğrenildi.
(Fanatik)
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