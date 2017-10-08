Şenol Güneş milli takımdan yorgun dönen 6 futbolcuyu kızağa çekecek

Beşiktaş Teknik Direktörü, ligde Negredo, Lens, Tolgay, Necip, Adriano ve Gökhan Gönül’e şans verecek. Milli takıma giden Cenk Tosun, Oğuzhan, Caner, Quaresma, Babel, Tosic, Pepe ve Medel’i ise Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco maçına hazırlayacak.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yine kritik maçlar oynayacak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, rotasyon için düğmeye bastı. Daha önce oynanan Karabükspor maçı için milli takımdan dönen oyuncuların çoğunu yedek soyunduran tecrübeli çalıştırıcının, Gençlerbirliği maçı öncesinde de aynı yola başvuracağı öğrenildi.

Güneş’ten aynı taktik

Karabük maçının ardından Şampiyonlar Ligi’nde Porto ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, rotasyonla iki maçı kazanarak tüm camiayı sevince boğmuştu. Milli aradan sonra Gençlerbirliği ve Monaco ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik heyet, bu nedenle Cenk, Oğuzhan, Caner, Quaresma, Babel, Tosic, Pepe ve Medel gibi isimlerden çoğunu, ligde kenarda tutacak.

Negredo, Lens, Tolgay, Necip, Adriano ve Gökhan Gönül gibi oyuncuları, Gençlerbirliği maçında ilk on bire almayı planlayan Şenol Güneş, milli takımlarından yorgun dönecek oyuncularını Monaco maçına hazırlayacak. Milli aralardan sonraki lig maçlarını kazanmasıyla dikkat çeken Güneş, Karabük-Porto maçları gibi, Gençlerbirliği-Monaco karşılaşmalarında da üç puanı kovalayacak. Hem ligi hem de Avrupa’yı kayıpsız geçmek isteyen tecrübeli teknik adam, iki maç için kadrosunu elinden geldiği kadar idareli kullanmaya çalışacak.

(Skorer)