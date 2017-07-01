Şenol Güneş Anthony Modeste transferine onay verdi

Teknik direktör Şenol Güneş, Modeste ismine onay verdi. Geçen sezon Bundesliga’da Köln formasıyla 34 maça çıkan ve 25 gol atan 29 yaşındaki Fransız futbolcu, kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Çin’den astronomik bir teklif almasına rağmen kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği için reddeden Modeste’nin menajeriyle temas kuruldu.

Oyuncuyla orta yolun bulunması zor gözükmüyor, ancak yüksek bonservisi Beşiktaş’ın işini zorlaştırıyor. Siyah-Beyazlılar, 1.87’lik santrforu satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. (Fanatik)