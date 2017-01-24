Şenol Güneş oteli ayağa kaldırdı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor maçı için kamp yaptıkları oteli ayağa kaldırdı. Sebebi Aboubakar'ı izleyebilmek...
Siyah-beyazlı beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş kamp yaptıkları otelde kablolu yayın olmaması üzerine Afrika Kupası'nda mücadele eden Aboubakar'ı izlemek için tivibu yayını kurdurttu. 1 saat içinde yetkililerce kurulan tivibu'da maç izledi. Kamerun ile Gabon 0-0 kaldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.