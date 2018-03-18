Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şenol Güneş: Oynadığımız oyunla mağlubiyeti hak ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu. İşte Şenol Güneş'in sözleri...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'e mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Kötü oynadıklarını ve mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Şenol Güneş, "Takımın yorgun olduğunu kabul etmiyorum. Oyun olarak bir şey yapmadık. Futbol adına bütün yanlışları yaptık. Savunmada kalmamıza rağmen rakibe şans verdik. Ne ofans, ne de defans olarak doğru işler yaptık. Çok kolay top kaybettik. Üretken değildik, ikinci yarı daha iyi başlamamıza ve rakip 10 kişi kaldıktan sonra rakip yarı sahada oynamamıza rağmen pozisyon üretemedik. Oynadığımız oyunla mağlubiyeti hak ettik. Büyük bir şans yakalamıştık, bu şansı kullanmak istedik. İkinci yarı belki 1 puan alabilirdik, alsak bile iyi oynamadığımızı söyleyebilirim." dedi.
 
Mağlubiyette sorumlunun kendisi olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Mazereti kimsede aramaya gerek yok, oyuncuların iyi niyetinden şüphem yok. Benim yanlış seçimlerim, doğru uygulama yapmadık demektir, sebebini arayacağız." diye konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mehmetçik Afrin´de hilal oluşturdu, komando andını seslendirdi

Mehmetçik Afrin´de hilal oluşturdu, komando andını seslendirdi

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

Genelkurmay arşivinden 'Çanakkale Zaferi' fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA