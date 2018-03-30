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Şenol Güneş oyuncularından Alanyaspor maçında iyi oyun ve galibiyet bekliyor

Teknik direktör Şenol Güneş, güney ekibiyle yarın yapacakları kritik maç öncesi oyuncularının dikkatini çekti.

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Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor (D) ve Gençlerbirliği karşısında 3'te 3 yaparken, milli ara öncesi Medipol Başakşehir'e (D) 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta tüm gözler Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi. Kendi sahasında Alanyaspor'u yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak isteyen siyah-beyazlı takım, milli oyuncuların dönüşüyle birlikte taktik çalışmalara da başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi oyuncularıyla yaptığı geniş kapsamlı toplantıda ciddi uyarılarda bulundu. Üst üste üçüncü şampiyonluk yolunda çok kritik bir sürece girdiklerinin altını çizen Güneş, Alanyaspor maçında iyi futbol ve galibiyet beklediğini dile getirdi.

''MAÇ MAÇ İLERLEMEMİZ GEREKİYOR''

Siyah-beyazlı futbolculardan son 8 haftada işlerine dört elle sarılmalarını isteyen deneyimli teknik adamın, "Başakşehir'e karşı bize yakışmayan bir futbol oynadık ve mağlup olduk. Hem savunmada hem de hücumda etkisizdik. Alanyaspor maçı da kesinlikle kolay geçmeyecek. Son 3 maçta 7 puan toplayan ve iki hafta önce evinde Başakşehir'i 4-1 yenen bir takımla oynayacağız. Her zaman söylüyorum maç maç ilerlememiz lazım. Şampiyon olduğumuz son iki yılda bunu yaptık ve hedefimize ulaştık. Taraftarımızın önünde Alanyaspor'u yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiamızı güçlendirmek zorundayız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu arada Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin son 8 haftaya girilirken sık sık tesislere çıkarma yaparak takıma moral destek verecekleri ifade edildi.

(Milliyet)

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