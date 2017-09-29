Şenol Güneş oyuncularını Trabzonspor maçı için uyardı: Dikkat etmezsek sıkıntı yaşarız

Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig galibiyetiyle puanını 6’ya çıkartan ve grupta ciddi bir avantaj elde eden Beşiktaş, şimdi tamamen lige döndü. Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor mücadelesinin yine zor geçeceğini belirten Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Kurt hoca, rakibin tehlikeli oyunculara sahip olduğunu belirtip bir dizi uyarıda bulundu. Güneş, “Trabzonspor çıkış arayan ve bu maçı final olarak gören bir rakip. Dikkat etmezsek, sıkıntı yaşarız. 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmamalıyız. Taraftar avantajımız zaten var. Bunu iyi kullanalım. Tempoyu biz ayarlayalım. Özellikle geriye dönüşlerde takım halinde hareket edelim” ifadelerini kullandı.

‘Araya güzel girelim’

Leipzig maçıyla bu karşılaşmanın farklı olduğunu belirten Şenol hoca, “Her maçın havası farklıdır. Leipzig galibiyeti önemliydi ancak bizi şımartmasın. Ayaklarımız yere sağlam bassın. Rakibin eksik yönlerini iyi değerlendirelim” dedi. Trabzonspor karşılaşmasının ardından milli aranın geldiğini de hatırlatan başarılı teknik adam, “Fenerbahçe yenilgisini bu hafta telafi edebiliriz. Milli araya güzel girmek bizim elimizde” diye konuştu.

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