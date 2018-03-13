Şenol Güneş: Pepe, Tosic, Vida kadroda yok

Quaresma: Takımı kutlamak istiyorum, bu seviyeye geldik

Basın toplantısında sözü ilk alan Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma şöyle konuştu: "Takımı kutlamak istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyeye kadar geldik, bu kolay değil. Rövanş bizim için zor olacak ama tadını çıkarmak istiyoruz. Çok uzun süre olmadı. 2 maç kaçırdım. Fizik olarak iyi durumdayım. Bütün maçlara aynı şekilde hazırlanıyorum. Oynayıp oynamamam hocaya bağlı. Yarın çok farklı maç olacak. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sahada keyif almaya çalışacağız."

Talisca'nın Brezilya Milli Takım'a daveti ile ilgili soruya Quaresma, "Talisca mutlu oldu. Bütün oyuncular milli takıma çağrılırsa mutlu olur. Genç ve yetenekli oyuncu. Çok parlak bir geleceği var" yanıtını verdi.

"Pepe, Tosic, Vida kadroda yok"

Şenol Güneş'in sözleri: "İlk maçtan bağımsız olarak oynayacağız. Aldığımız kötü skor, ikinci maçtaki heyecanımızı bir alt seviyeye düşürdü. Güçlü bir takımla oynayacağız. Beklentimiz turu geçebilmekti. Maalesef olmadı. Hedefi geri düşürdü. Farklı skor bize yakışmadı. En güzel futbolumuzu oynayıp sonuç almaya çalışacağız. Pepe, Vida, Tosic kadroda olmayacak. Vida'nın sakatlığı var. Tosic'in ön adale grubunda sıkıntısı var. Tosic cuma günü toparlayabilir. Vida hafta sonu var. Cezalı olduğu için yok. Pepe dün koşulara başladı. Ama henüz krampon giymedi.

'Savunmada sayısal sıkıntımız var'

Savunmada sayısal sıkıntımız var. Maça eksik çıkmayacağız inşallah. Güzel futbol oynamak istiyoruz. Rakibimizin gücü ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Dünya çapında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen bir takıma karşı kendi gücümüzü göreceğimiz bir maç olacak. Yarın için hiç skora bakmadan oynayacağız. Herkes kendi futbolunu en iyi şekilde sunuyorsa yenilsek dahi benim için iyi veridir. Taraftarların bir güveni var. Bu güveni sarsmamak gerekir."

"Talisca'nın yeteneğini ve karakterini göstermesi gerekir"

Güneş, Talisca'nın Brezilya Milli Takımı'na çağrılması ile ilgili ise, "Talisca'nın yeteneğini ve karakterini göstermesi gerekir. Oyuncuların bulunduğu yerden yukarıya çıkmasını istiyoruz. Umarım Talisca form grafiğini hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta yukarı çeker ve Dünya Kupası kadrosuna girer" yorumunu yaptı.