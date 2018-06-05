Şenol Güneş Pepe ve Adriano'nun kesin olarak takımda kalmasını istiyor

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir dönem yaşayan ancak ligde aynı başarıyı gösteremeyen ve sezonu 4. sırada noktalayan Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da yönetim satılacak isimlerle ilgili son kararı vermeye çalışıyor. Bu konuda kısa süre önce teknik direktör Şenol Güneş ile başkan Fikret Orman bir görüşme yaptı. Her ne kadar kadronun bozulmasını istemese de deneyimli teknik adamın, kulübün menfaatleri doğrultusunda satışlara onay verdiği öğrenildi. Bu tavrıyla başkan Fikret Orman'ın elini rahatlatan Güneş'in tek talebi oldu.

SAMBACI ÜLKESİNE DÖNMEK İSTİYOR

Takımın can damarları olan Pepe ile Adriano'nun kesinlikle satılmaması gerektiğini belirten Şenol Güneş'in "Özellikle bazı bölgelerde alternatif fazla. Negredo ve Love gidebilir ama olmazsa olmazım Pepe ile Adriano'nun gönderilmemesi. Onlar bu takımın bel kemikleri. Kadroyu da çok bozmamak gerek. Diğer oyuncular için bir ısrarım yok. En iyi teklife gidebilirler" dediği öğrenildi.

Başkan Orman'm da bu oyuncuları satma yönünde bir düşüncesinin bulunmadığı, sadece Adriano'nun tatile çıkarken ülkesine dönme gibi bir isteğinin olduğunu öğrenildi. Brezilyalı sol bekin durumunun kamp dönemi başlamadan önce netleşeceği ifade edildi.

(Habertürk)