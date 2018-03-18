Şenol Güneş, Pepe'yi riske etmeyecek

Şampiyonluk yarışında önemli bir viraja giren Beşiktaş'a Pepe'den iyi haber geldi.

Türkiye Kupası yarı finalinde forma giydiği Fenerbahçe derbisinde sağ ayak başparmağı kırılan Portekizli stoper, Şenol Güneş'e "Sakatlığım tamamen geçti. Yüzde 100 hazırım ve oynamak istiyorum" dedi.

Ancak tecrübeli savunmacıyı riske atmak istemeyen Güneş, taktik çalışmada Pepe'yi 11'de oynatmadı. Defansta yine Tosic-Medel ikilisine şans verecek olan tecrübeli hoca, Portekizli'ye onay vermedi....

6 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş'ın mutlak 3 puanı hedeflediği Başakşehir deplasmanında 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Caner, Oğuzhan, Tolgay, Adriano, Medel ve Atiba bu akşam sarı kart görmeleri halinde Alanyaspor maçında forma giyemeyecekler.

(Sabah)