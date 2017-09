Şenol Güneş, Porto maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı

Güneş'in sözleri şu şekilde:

Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçının oynayacağız hem bizim her Porto'nun hem Monaco için önemli. Tüm takımlar başlarılar diliyorum. Beşiktaş'ın başında 3. kez Portekiz'e geliyorum. Buranın 3 büyük takımıyla oynama şansını yakaladık. Kazanmak istiyoruz, öncelikli hedefimiz bu. Portekiz'den bize gelen Ricardo ve Pepe gibi oyuncular var. Aboubakar ve Alex Telles gibi bildiğimiz oyuncular var. Sonucu bilemiyorum beklentim kazanmak. Bütün oyuncularımın sorumluluk içersinde en iyi futbolunu oynayacağını biliyorum; umarım öyle olacaktır.

Tüm oyuncularımızı buraya getirdik. Sadece sakatlığı nedeniyle Gökhan Gönül gelmedi, bunlar içersinden bir 11 yapacağız. Buraya gelen tüm oyuncular oynayabilirler. Adriano'da herhangi bir sağlık sorunu yok. Sağ bekte görev alabilecek alternatif isimler Adriano, Necip... Medel her bölgede oynayabilecek kapasitede bir oyuncu. Medel'in asıl yeri orta saha, sonra stoper. Ondan sonra ayrı yerlerde de oynayabilir.

Grupta olan her takım her sonucu alabilir. Şu an sonuçları bilemeyiz .Bu 4 takım içinde en iyi futbolu istiyoruz. Gruptan çıkmak istiyoruz. Umutlarımız ve beklentilerimiz var. Umarım böyle olur.

Sahasında taraftar gücü var. Coşkulu bir oyun oynama tarzı var. Yetenekli oyuncuları var, uyumları iyi. Bu yıl daha oturmuş bir takım. Puan kaybı olmadan geliyorlar. Güçlü bir takımla oynayacağımızı düşünüyorum.

PEPE: DUYGUSAL BİR MAÇ OLACAK

Ricardo Quaresma ile birlikte eski kulüplerine karşı oynayacak olan Pepe ise, kendisi açısından duygusal bir maç olacağını ifade etti.

Pepe şöyle konuştu:

Bizim için zor bir maç olacak. Porto'nun çok iyi oyuncuları var. Bizim hocamız bunula ilgili uyarıları yaptı, biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. 3 sene Porto'da yaşadım ve oynadım. Eşimle birlikte burada güzel anılarım var.Bu kupayı 3 defan kazandım. Burada olmaktan mutluyum ve heyecanlıyım. Dikkat etmemiz gereken noktalara dikkat edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan her takıın güçlü olduğunu herkes biliyor. Burada her ülkenin en güçlü takımları oynuyor. Biz Beşitkaş olarak elimizden geleni yapıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. Benim için duygusal bir an olacak. Önemli bir kulübe karşı oynayacağım. Porto'da kendimi çok geliştirdim ve dünya sahnesine kendimi burada tanıttım. Yarın duygularımı bir kenara bırakıp Beşiktaş için elimden geleni yapacağım.

Real Madrid'den Beşiktaş'a gelmem benim mutlu bir şekilde oynamam için gerekliydi. Real Madrid'de, Porto'da mutluydum Beşiktaş'ta da mutluyum. Quaresma ile aynı evimizde olmak güzel bir duygu, bunu özel olarak da konuştuk. Ancak hocamızın görev vermesi durumunda ikimiz de elimizden geleni yapacağız.