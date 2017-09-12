Şenol Güneş Porto maçında Napoli planını uygulayacak

İtalyan ekibini geçen sezon deplasmanda yenerken, Benfica ile berabere kalan Kartal’da, Teknik Direktör Şenol Güneş’in tüm hesaplarını en az bir puan üzerine yaptığı belirlendi.

Devler Ligi’nde geçen sezon oynanan tüm maçlarda futbol olarak rakiplerine üstünlük kurmaya çalışan ve Dinamo Kiev deplasmanı hariç önemli ölçüde hedefe ulaşan Güneş, Porto’ya karşı Napoli planını uygulatacak. Kurmaylarıyla Porto maçı için toplantılar yapan siyah-beyazlı teknik adamın kafasında planladığı ilk 11’de en çok orta sahaya dikkat ettiği bildirildi.

Güneş’in antrenmanlarda Medel, Necip, Atiba, Talisca, Oğuzhan ve Tolgay gibi isimleri dönüşümlü olarak denediği bildirildi.

İstanbul’da son prova

Beşiktaş, Porto maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, bu sabah özel uçakla Porto’ya gidecek.

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