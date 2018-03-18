Şenol Güneş: Rakibin eksiği yok fazlası var

Süper Lig’in son üç haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’ni yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koyan Beşiktaş bugün kendisi gibi zirve takipçilerinden Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Kartal zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak üst üste üçüncü şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmaya çalışacak.

Hafta arası Bayern Münih karşısında Başakşehir maçını düşünerek kadroda geniş çaplı rotasyon yapan Teknik Direktör Şenol Güneş bugün Quaresma dışında ideal 11’ini sahaya sürecek. Siyah-beyazlı hoca kritik maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyet isterken, bir dizi uyarıda bulundu.

Medipol Başakşehir’in cezalı oyuncuları Emre Belözoğlu ve Epureanu’nun maçta forma giyemeyecek olmalarına dikkat çeken Şenol Güneş, turuncu-lacivertlilerin skora etki edebilecek birçok önemli oyuncuyu kadrosunda tuttuğuna vurgu yaptı. Deneyimli teknik adamın, “Yarıştaki en güçlü rakiplerimizden biriyle sezonun en önemli maçlarından birini oynayacağız. Kazanmamız durumunda sadece üç puan kazanmış olmayacağız. Aynı zamanda bir rakibimizin de önüne geçmiş olacağız. İşimiz kolay değil. Sizden bu maçta büyük bir fedakarlık bekliyorum” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Adebayor, Visca, Mossoro ve Arda gibi oyunculara sahip olan Başakşehir’in son yıllarda Beşiktaş’a karşı genelde iyi performans sergilediğini de hatırlatan Şenol Güneş’in, “Sadece 11’de oynayan değil oyuna sonradan giren hamle oyuncuları da maçın kaderini değiştirebilecek isimler. Özellikle Napoleoni ve Kerim gibi isimler bu sene sonradan girdikleri maçlarda etkili oynadılar. Doksan dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan oynamalıyız. Orta saha ve savunmada riskli hareketlerden kaçınacağız. En önemlisi Beşiktaş gibi oynayarak galibiyet hedefimize ulaşmalıyız” diye konuştuğu belirtildi.

(Skorer)