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Şenol Güneş, Rus forveti istedi!

Beşiktaş, Krasnodar’dan 26 yaşındaki Rus forveti istedi. Ancak devre arası için olumsuz yanıt aldı.

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Teknik Direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda pivot santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Krasnodar forması giyen Fedor Smolov oldu. Ancak Rus ekibi devre arası için siyah-beyazlılara olumsuz yanıt verdi. Tarafların sezon sonunda tekrar bir araya gelme kararı alarak pazarlık masasından kalktığı öğrenildi. 26 yaşındaki Smolov, bu sezon Rusya Ligi'nde 12 maçta 10 gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
 
ERSAN, SOBOL'U BOZDU
 
Sol bek için Eduard Sobol ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş, oyuncunun 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu için pazarlıklarını sürdürüyordu. Ancak Ersan Gülüm'ün transferinin gündeme gelmesi, Sobol'u ikinci plana itti. Ersan'ın kadroya katılmasıyla birlikte Tosic'in sol bek için alternatif olacağı, bu nedenle de Eduard Sobol'un askıya alındığı belirtildi.
 
Sabah

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