Şenol Güneş sağlık durumu Fenerbahçe Beşiktaş son dakika maç tatil mi?

Şenol Güneş sağlık durumu son durum Şenol Güneş son dakika durumu nasıl? Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakkında futbol severler araştırma yapıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç çıkan olaylar yüzünden tatil edildi. Kadıköy’de saha Şenol Güneş’in başına isabet eden yabancı madde sonrası bir anda karıştı. Güneş bir anda yere kapaklanırken Beşiktaş kenar yönetimi çileden çıktı. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde sinirler gerildi. Tolga Zengin'in yedek kulübesinin arkasında olan taraftarlarla yaşadığı tartışma büyüdü. Şenol Güneş ve Oğuzhan'ın uzaklaştırmaya çalıştığı Tolga Zengin sakinleşmeyince ortalık iyice gerildi. Bu arada Şenol Güneş kafasına gelen madde sonrasında yerde kaldı. Maçın hakemi Mete Kalkavan sahayı terk etti.

Futbolculardan Mustafa Pektemek ise olayın ardından çok kızdı ve tribünden aşağıya inmesini isteyerek sahaya çağırdı. Aykut Kocaman da Beşiktaş yedek kulübesine giderek durumu yatıştırmaya çalıştı. O sırada olaylar bir anda sahanın tünel çıkışıma sıçradı. Yabancı maddeyi atan taraftar tribünden aşağıya indirilirken Mustafa Pektemek bir anda oraya koşup yumruklar savurmaya başladı. İki takım kenar yönetimi ve futbolcular da olaylara dahil olunca yaşananlar sonrası hakem, ekibini alıp içeriye girdi.

ŞENOL GÜNEŞ SON DURUM?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tünele girerken yüzüne gelen bir cisim sebebiyle yere düştü. Tecrübeli teknik adam annesine küfredildiğini ve maça çıkmayacağını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına gelen cisimlerden dolayı 5 dikişi atıldı. A Spor'un haberine göre Güneşi tedavi için hastaneye götürülüyor.

Mete Kalkavan içeri girerek yetkililerle konuştu. Tribünler nler. Küfür ettiğini Beşiktaş’ın korner kullandırılmadığını belirtti. Maçı iptal edeceğini söyledi.