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Şenol Güneş: Sahamızda Monaco'yu yenersek iş biter

Şenol Güneş, Monaco-Beşiktaş maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma adına elde ettikleri dev avantajı değerlendirdi.

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Monaco-Beşiktaş maçının ardından Şenol Güneş, 2-1'lik büyük zaferi değerlendirdi.

İşte Şenol Güneş'in sözleri:

"Bütün oyuncular konsantrasyon olarak iyiydiler. Tecrübelerimizi rakibe göre daha iyi kullandık. Daha tempolu oynayabilirdik. Rakibi kontrol edip çıkmaya çalıştık. Oyun başında 3 pozisyonumuz var, biri verilmedi. Hakem konuşmayalım burada. 1-0 geriden gelip, sabırla, soğukkanlılıkla işimizi yaptık. Goller attık, daha da atabilirdik.

Özellikle bugün, hak ettiğimiz sonucu iyi oyunumuzla aldık. Akıllı oynadık. Pozisyonlar da bulduk, gol de yedik ama hiç oyundan kopmadık. 1-0 geriden gelip aldık. Kaliteli ve iyi niyetli bir şekilde görevini yaptı oyuncularım. Şansımız vardı ama çok çalışınca şansımız arttı. Grupta avantaj olarak şansımız arttı. Fakat, bütün takımların hala gruptan çıkma şansı var. Bizim için güzel bir ambians vardı. Rakibimde 21 yaşında pahalı ama çok yetenekli oyuncular var. Bugün yenildiler ama çok değerli bir kulüp. 370 milyonluk transfer gelirleri var. Müsabaka kazanılır, kaybedilir ama dünyanın sonu olarak görmüyorlar."

"MONACO'YU YENERSEK BU İŞ BİTER"

"Beraberlik bizim için bir avantajdı ama 3 puan güzel oldu. Avantajın en büyüğü bizdi. Kendi sahamızda Monaco'yu yenersek bu iş biter.

Eleştiriler ile ilgili şimdi konuşmayacağım. Övünce, eleştirince niye yapıyorsunuz demiyorum. Fakat, aşırıya kaçmasınlar. Duyguya giriyor bazen..."

Sporx

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