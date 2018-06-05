Şenol Güneş: Samimiyet ve adalet yoksa, VAR bile YOK olur

4. HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

■ BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına inanmadığını söyledi. Kulüp dergisinde röportajı yayımlanan Güneş, olaylı F.Bahçe derbisi hakkında konuştu. “Kimse bana ‘Neyin var?, Ne oldu?’ diye sormadı ki” diyen tecrübeli çalıştırıcı, “Herkes konuştu. Ben hiçbir şey yapmadığım halde bana saldırıldı ve olay öylece kapandı. Herkes bir şey söylüyor ama hastaneye neden gittin diye soran yok. Maçta 4. hakem ‘Maçı tatil ettim’ dedi. Ancak ona da kimse bir şey sormadı” ifadeleriyle dert yandı.

AYKUT KOCAMAN GELİP BAKSAYDI

■ BİR şey yapmamasına rağmen suçlanmasını anlamadığı vurgulayan Güneş, “Aykut Kocaman, kafama bir şeyin geldiğini kabul ediyormuş da ne kadar geldiğini ölçememiş. Ee yandaydın sen, gelseydin ölçseydin? Hemen yanı başında olmadı mı olaylar? Gelip baksaydın ya da inseydin soyunma odasına? Aziz Yıldırım da ‘Hastaneye gittik’ diyor. Gelseydin yanıma. ‘70 yaşında bir adam nasıl sürünür yerlerde’ diyorlar ya, evet süründüm. Ama bu benim ayıbım değil. Tansiyonum 19’a çıktı, hastaneye bu yüzden gittim” dedi.

HARİÇTEN GAZEL OKUYORLAR

■ BU sezon uygulamaya geçilecek olan VAR hakkında da düşüncelerini söyleyen Şenol Güneş, “VAR ile haksızlığın önüne geçilemez. VAR, iyi niyet olmadıktan sonra işlemez. Samimiyet ve adalet yoksa, VAR bile YOK olur” diye konuştu. Cenk, Talisca ve Tosic’in gitmesine üzüldüğünü aktaran Güneş, “3 oyuncu da Beşiktaş’a faydalı oyunculardı. Ancak transferde karar veren yönetimdir” ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı 11 tercihlerinin de sorgulanmasından da rahatsız olduğunu söyleyerek, “Sporcunun 10 kilo fazlası varsa oynamaz. ‘Neden oynatmıyorsun?’ diye hariçten gazel okuyorlar. Kiloları gidince oynar” şeklinde konuştu.

(Gunes)